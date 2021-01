Fifa coloca jogador do Corinthians no lugar do Palmeiras em post

O site oficial da Fifa cometeu uma grande gafe, na manhã desta quarta-feira. A entidade decidiu anunciar os confrontos das semifinais da Copa Libertadores, que acontecem nesta semana, mas errou a foto do jogador representante do Palmeiras. No lugar do atleta alviverde, uma foto do meio-campista Roni, do Corinthians, ganhou espaço.

A publicação foi compartilhada nas redes sociais da Fifa e logo virou alvo de piadas. Rapidamente, a entidade percebeu o equívoco e apagou o post. Ao que tudo indica, ocorreu uma confusão com o nome dos atletas. O erro foi concertado com a colocação de uma foto do atacante Rony, que tem sido destaque na competição sul-amercicana com a camisa do Palmeiras.

O time alviverde vai a campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o River Plate. Outro brasileiro que disputa as semifinais do torneio é o Santos. A equipe comandada pelo técnico Cuca joga contra o Boca, na quarta-feira, às 19h15. Os dois vencedores disputam uma vaga para o Mundial de Clubes. A final da Libertadores acontece no dia 30 de janeiro, no Maracanã.