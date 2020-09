Fifa exalta Cano: 'primeiro artilheiro estrangeiro do Brasileirão em 50 anos?'

Germán Cano, atacante do Vasco, está com a moral muito alta. Neste domingo, após marcar seu quinto gol no Brasileirão, o que definiu a vitória do time carioca sobre o Athletico-PR em São Januário, o argentino foi destacado pelo perfil oficial da Fifa no Twitter.

"Germán Cano é uma máquina de gols! Será que o argentino pode ser tornar o primeiro estrangeiro em quase 50 anos a terminar como artilheiro do Brasileirão? Será que o Vasco pode ser campeão?", questionou a Fifa.

@Germancanoofi is a goal machine! ⚫️⚪️ Can the Argentinan become the 1st foreigner in almost 50 years to finish as top scorer in the @Brasileirao? Can @VascodaGama become champions? pic.twitter.com/EcnsGImE0Z — FIFA.com (@FIFAcom) September 6, 2020

A única vez que um estrangeiro foi artilheiro do Campeonato Brasileiro (mesmo considerando Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa) foi em 1972. Naquele ano, o uruguaio Dario Pereira, do São Paulo, marcou 17 gols e empatou na artilharia com Dadá Maravilha, do Atlético-MG.

Caso consiga, Cano estará em uma galeria muito honrosa de jogadores que marcaram época no Vasco: Roberto Dinamite, Paulinho, Edmundo, Bebeto e Romário também foram artilheiros do Brasileirão pelo clube carioca. Dinamite, Romário e Edmundo são os maiores artilheiros da história do torneio.

No entanto, a concorrência segue forte: até o momento, Cano disputa a artilharia principalmente com Thiago Galhardo, do Internacional, que assumiu a função de falso 9 da equipe após a lesão de Paolo Guerrero e tem seis gols. Outros jogadores, como Marinho, do Santos, e Gabigol, do Flamengo, também podem entrar na briga - ambos têm quatro gols.