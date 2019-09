Fifa exalta Flamengo após classificação: 'único com 40 milhões de torcedores'

O Flamengo empatou com o Internacional e garantiu vaga na semifinal da Libertadores nesta quarta-feira, 28/08. Com o resultado, o time rubro-negro foi destacado pela Fifa nas redes sociais, com diversas exaltações.

"O único time no mundo com 40 milhões de torcedores dentro do próprio país. 35 anos sem chegar à semifinal da Libertadores - a espera acabou: o supertime do Flamengo com Rafinha, Filipe Luis, Arrascaeta, Everton (Ribeiro), Gerson, Bruno Henrique e Gabigol está lá", escreveu a entidade em seu perfil oficial no Twitter.

The ONLY team in the to have 4⃣0⃣ million fans within its country 3⃣5⃣ years without making @TheLibertadores semis - The wait is over The @Flamengo superteam featuring Rafinha, Felipe Luis, Arrascaeta, Everton, Gerson, Bruno Henrique & Gabigol is there pic.twitter.com/lXfOIT8xvr — FIFA.com (@FIFAcom) August 29, 2019

Na sequência, a entidade postou um vídeo dos melhores momentos do jogo com o Internacional, que terminou com o empate em 1 a 1 - a ida havia sido 2 a 0 para o Flamengo. Rodrigo Lindoso abriu o placar no segundo tempo e deu esperança aos colorados, mas Gabigol empatou aos 39 minutos.

⚽⚫ The best moments from the 1-1 draw between @Flamengo & @SCInternacional, a result that saw Flamengo advance to their first #Libertadores semifinal in 3⃣5⃣ years! @FTBSantander pic.twitter.com/la0CoGNCx5 — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 29, 2019

Agora, o rubro-negro enfrentará outro time gaúcho na semifinal do torneio continental, o Grêmio, que eliminou o Palmeiras nas quartas. Na outra chave do torneio, o Boca Juniors também avançou para a semi, e agora espera o vencedor do confronto entre seu arquirrival River Plate e o Cerro Porteño - o River venceu na ida por 2 a 0, em casa.