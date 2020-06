Fifa faz montagem e coloca craques atuais com visual setentista

Para comemorar os 50 anos da disputa da Copa do Mundo do México, em 1970, a Fifa realizou nos últimos dias uma brincadeira nas redes sociais. A entidade máxima do futebol pegou fotos dos principais jogadores da atualidade e realizou uma montagem sobre qual aparência eles teriam naquela época. Por isso, bigodes, costeletas e cortes de cabelo diferentes ganharam espaço nessa versão repaginada.

Os craques retratados foram os franceses Pogba e Mbappé, o brasileiro Neymar, o egípcio Salah, o português Cristiano Ronaldo e o argentino Messi. Todos foram adaptados a uma outra época, assim como as própria camisas das seleções são desenhadas em um estilo retrô, sem a aparição de marcas esportivas.

A Copa de 1970 teve a final disputada em 21 de junho. A Fifa tem feito várias ações nas redes sociais para relembrar aquela competição, principalmente uma série de postagens no canal do YouTube com lances, defesas e gols marcantes do torneio disputado no México.