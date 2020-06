Fifa lança campanha nas redes sociais para celebrar 50 anos da Copa de 1970

A Fifa iniciou nesta quinta-feira uma campanha que tem a seleção brasileira tricampeã mundial como personagem principal, para celebrar os 50 anos da Copa do Mundo de 1970. No decorrer dos próximos 11 dias, a nova geração de craques ganhará visual retrô e os ídolos do passado serão modernizados.

"Vamos usar técnicas digitais modernas e um estilo contemporâneo para permitir que todas as gerações da comunidade de futebol revisitem um dos maiores eventos esportivos de todos os tempos", disse Simon Thomas, diretor comercial da Fifa.

Lances históricos dessa competição ganharão nova roupagem e serão digitalizados. As imagens de perfis oficiais da entidade máxima do futebol nas redes sociais também foram modificadas com o icônico retrato de Pelé usando um sobreiro.

"A Copa do Mundo da Fifa produziu tantos momentos emblemáticos, e México 1970 se destaca como um verdadeiro ponto alto, onde futebol e cultura se combinam para produzir um dos torneios mais memoráveis de todos os tempos. Para marcar seu 50º aniversário, queríamos dar vida a esse espírito novamente. Nossa campanha #WorldCupAtHome foi muito bem recebida pelos fãs de futebol, por isso decidimos estendê-la", completou Thomas.

A Fifa também planeja recordar momentos inéditos da Copa por meio de uma série de publicações com a hashtag "Você Sabia?". A publicação inaugural desta série foi sobre o primeiro ponto marcado por uma seleção africana na história de um Mundial.