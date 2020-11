Fifa manda recado para o Santos após vitória: 'nos vemos de novo no Mundial?'

O Santos derrotou a LDU por 2 a 1, no Estádio Casa Blanca, em Quito, nesta terça-feira, e largou bem nas oitavas de final da Copa Libertadores. Após a vitória, a Fifa mandou um recado para o clube brasileiro no Twitter.

Com fotos de Neymar e Danilo, o perfil oficial da Fifa fez uma publicação: "Nos vemos de novo no Mundial de Clubes, Santos?". O clube respondeu a publicação com um coração e a torcida aproveitou o post para comemorar o triunfo da equipe.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 25, 2020

Com Neymar, o Santos garantiu a taça da Libertadores em 2011 ao derrotar o Peñarol, do Uruguai. No Mundial, a equipe acabou perdendo a decisão para o Barcelona por 4 a 0.

O duelo de volta contra a LDU vai ser disputado na próxima terça-feira, na Vila Belmiro, com o Santos só precisando do empate para avançar às quartas de final - derrota por 1 a 0 também classifica o time. Antes, no sábado, receberá o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.