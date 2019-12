Figueirense abre votação para escolha de novos uniformes

O Figueirense vai escolher o seu novo uniforme através de uma votação popular. Nas redes sociais, o clube divulgou que os torcedores poderão voltar nos três modelos finalistas até às 18h desta quinta-feira.

O uniforme vencedor será anunciado uma hora após o término da votação. Para os torcedores que quiserem participar, basta clicar aqui ou entrar no site oficial do clube e selecionar o modelo de sua preferência.

Estes são os três kits que concorrem para serem os primeiros mantos da nossa MARCA PRÓPRIA! ⠀ Vote: https://t.co/BjKvTITMGz ⠀ Mais informações: https://t.co/r1TuP3mtlk ⠀#RetomadaAlvinegra pic.twitter.com/0ST65qlpru — Figueirense FC (@FigueirenseFC) December 19, 2019

Antes dos três finalistas, o clube recebeu 678 sugestões de uniformes. Cada modelo para votação inclui o uniforme principal, reserva e duas opções para goleiros.

"Vale destacar que, apesar de apenas três modelos terem sido escolhidos para a votação, o clube selecionou outras sugestões que poderão ser usadas para futuros lançamentos. Caso isso ocorra, o Figueirense vai entrar em contato com o responsável pelo desenvolvimento do modelo escolhido", afirma a nota do clube.