Filha de jogador argentino chora ao ver grave lesão sofrida pelo pai

O argentino Chimy Ávila, do Osasuna, compartilhou em suas redes sociais a filha aos prantos ao ver sua lesão na última semana. 'Me parte a alma filha, mas ao mesmo tempo você me dá mais força todos os dias!', escreveu o jogador.

Sensibilizado com a cena, o atleta tenta consolar a menina e promete que vai se recuperar e fará 'muitos gols'.

Me parte el alma hija pero a la ves me das más fuerza cada día !!! pic.twitter.com/UkVnkKdHSX — Chimy Ávila 19 (@chimy337) January 29, 2020

Ávila sofreu rompeu o ligamento cruzado do joelho na partida contra o Levante, no último dia 25, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol. Segundo informações iniciais, ele deve perder o restante da temporada 2019/2020.

Principal nome do ataque do Osasuna, Chimy Ávila soma 9 gols em 20 jogos no Espanhol e chegou a ter seu nome especulado no Barcelona, que busca um substituto para o lesionado Luis Suárez.