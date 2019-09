Filha de Renato Gaúcho sorteia ingressos para a final da Copa do Brasil e vira piada

A filha do técnico Renato Gaúcho foi alvo de provocações nas redes sociais após a eliminação do Grêmio para o Athletico-PR na Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Carol Portaluppi havia anunciado um sorteio de ingressos para a final da competição antes mesmo do time entrar em campo. E, é claro, virou piada após a queda da equipe.

No Twitter, o próprio Athletico-PR brincou com a ação de Carol. "Vai precisar dos ingressos pro sorteio?", questionou. Nos comentários, torcedores também reagiram: "Não é justo, deixa ela pagar", escreveu um dos internautas.

Com a repercussão, a publicitária, que conta com mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram, acabou apagando a publicação do sorteio. No lugar, ela escolheu postar uma foto sua de biquíni, na praia, incentivando os usuários a comentarem seu post. A maioria dos internautas cobrou Carol pelo sorteio que ela havia prometido. Confira:

O Athletico-PR vai decidir o título da Copa do Brasil com o Internacional. Nesta quinta-feira, na sede da CBF, será realizado o sorteio para se saber onde serão os dois jogos da decisão. A partida de ida será no próximo dia 11 e a de volta está marcada para o dia 18.