Filhas de CR7 brincam em carro avaliado em R$ 50 milhões; veja o vídeo

Qual filho não gostaria de explorar o carro do pai? Nesta sexta-feira, foram as filhas de Cristiano Ronaldo que resolveram brincar dentro do Bugatti do astro da Juventus. O registro do momento foi compartilhado pela noiva do jogador no Instagram.

Em mensagem direcionada ao jogador, a noiva Georgina Rodriguez brincou: "Quando você não está em casa, elas mandam em seus carros (não vão só pegar minhas malas)". Confira o vídeo:

Ao ver a publicação, Cristiano Ronaldo entrou na brincadeira e compartilhou a imagem das filhas Eva Maria e Alana Martina em seu carro de luxo. "Garotas Bugatti", escreveu.

Cristiano Ronaldo tem uma coleção de carros de luxo. Entre eles, está o modelo da marca Bugatti La Voiture Noire. De acordo com a imprensa internacional, o carro foi lançado este ano e esta avaliado em R$ 50,9 milhões.