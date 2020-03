Filho de Fagner dá carrinho no irmão e lateral brinca: 'tal pai, tal filho'

O lateral-direito Fagner, do Corinthians, está curtindo a quarentena do futebol brasileiro ao lado dos filhos. O jogador não pode deixar de notar certas semelhanças entre o seu modo de agir e o de Henrique, o mais velho.

Fagner gravou um breve vídeo em que Henrique dá um carrinho no irmão, Lucca, durante uma brincadeira com bola do lado de fora da casa. O jogador postou as imagens no stories do Instagram com uma legenda sugestiva. "Tal pai, tal filho", brincou.

Além da chegada firme, Henrique já demonstrou outras qualidades no futebol; principalmente, habilidade com a bola no pé, em vídeos postados anteriormente pelo próprio Fagner e pelo Corinthians.

Fagner é bastante criticado pelo estilo de jogo, que muitos jogadores e torcedores adversários consideram violento. O atleta afirma apenas que chega firme nas divididas.