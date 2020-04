Filho de Lionel Messi tenta imitar o pai e faz abdominais; veja

O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, revelou nesta quarta-feira que tem um companheiro especial para fazer os treinamentos em casa durante a quarentena forçada pelo novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, o camisa 10 da seleção argentina mostrou que o filho mais novo, Ciro, de dois anos, faz questão até mesmo fazer uma série de abdominais.

Messi mostrou a brincadeira com o filho pelas redes sociais e divertiu os seguidores. O ex-zagueiro Carles Puyol, por exemplo, comentou na postagem com um emoji que faz referência a musculação. Assim como outros milhares de atletas, o argentino tem cumprido um cronograma de atividades em casa para manter a forma enquanto o calendário do futebol permanece suspenso.