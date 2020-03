Filho de Ronaldinho Gaúcho manda recado de apoio ao pai, preso no Paraguai

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, usou a sua conta nas redes sociais para mandar um recado ao pai, que está preso no Paraguai por ter entrado no país com documentos falsos.

"O lá de cima sabe de tudo, ele tá no controle! Daqui a pouco tmj de novo (sic)", escreveu João, atacante do sub-15 do Cruzeiro, em sua conta no Instagram ao publicar uma foto com o pai.

No domingo (08) João também usou as redes sociais para publicar fotos de uma festa de festa de aniversário. Na legenda, ele escreveu "nada para reclamar". Após a reação dos internautas, a frase foi apagada do post.

Na conta de João muitos internautas também mandam apoio ao ex-jogador. "Liberdade para o seu pai", comenta a maioria.