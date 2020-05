Filhos de Cristiano Ronaldo brincam de pênalti durante de quarentena

Os filhos de Cristiano Ronaldo arrumaram um jeito de se divertir nos últimos dias. O primogênito do jogador, Cristiano Ronaldo Junior, de dez anos, publicou no Instagram um vídeo em que ele finge ser goleiro e tenta defender pênaltis cobrados pelo irmão mais novo, Mateo, de três anos.

No mesmo vídeo, as duas filhas do craque português, Eva Maria e Alana Martina, aparecem brincando. A família mora em Turim, cidade onde Cristiano Ronaldo defende a Juventus e tem realizado treinos para poder retomar o calendário do futebol. No auge da pandemia da Europa o atacante se refugiou na terra natal, a Ilha da Madeira, onde discretamente fez treinos físicos e com bola.

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo é bem ativo nas redes sociais. Com mais de 700 mil seguidores, o garoto sempre procura mostrar que está na companhia do pai em treinos e passeios, além de sempre publicar fotos ao lado dos outros irmãos.