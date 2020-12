Filipe Luís faz piada com Diego Alves: 'faz cera até para renovar'

Na última quinta, o Flamengo acertou a renovação de contrato do goleiro Diego Alves, após uma negociação longa e complicada. No dia seguinte, o lateral-esquerdo Filipe Luís aproveitou para brincar com a situação do colega através das redes sociais.

Em vídeo postado nos stories do Instagram, Diego Alves se aproxima do carro do amigo para lhe levar um copo de café. Filipe Luís, então, faz uma piada sobre a demora do goleiro em fechar o novo acordo com o Flamengo.

O Filipe Luis é muito foda rsrsrsrsrs pic.twitter.com/UMS2y1AcsT — Tozza (@TozzaFla) December 18, 2020

"Oh! Ele faz cera até para renovar. É incrível! Saúde" disse Filipe Luís, fazendo um brinde com o copo de café.

A renovação de Diego Alves era um desejo não só do clube e do atleta, mas também de outros jogadores importantes do Flamengo, segundo o site UOL. Filipe Luís seria um dos entusiastas do negócio. O experiente goleiro renovou o contrato por mais um ano.