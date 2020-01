Filme sobre reforma do Palestra Itália será exibido no cinema

O filme "Segundo Tempo", que exibe a transformação do estádio Palestra Itália em Allianz Parque, será lançado na próxima quinta-feira (23), no cinema do Shopping Bourbon, em São Paulo.

A obra, dirigida por Rogério Zagallo, mostra detalhes de toda a reforma do estádio. O filme inclui o último jogo do antigo Palestra Itália e a primeira partida oficial da nova arena do Palmeiras.

"O filme encerra um projeto de dez anos que começou com o filme Primeiro Tempo, filmado em 2010. A estrutura do roteiro era uma ideia aparentemente simples: documentar o último dia de um jogo oficial no Palestra Italia antigo e depois o primeiro jogo na nova arena", conta Zagallo.

"O projeto cresceu na sua complexidade somando-se a ele a produção da série Intervalo. As filmagens se esticaram por quatro anos e meio, a edição e finalização por mais um ano, depois entramos na etapa de festivais de cinema em 2017 e 2018 até finalmente chegarmos ao lançamento comercial em 2020. Foram muitos anos de trabalho, mas o resultado final me deixa muito feliz", complementa. "Conseguimos documentar uma etapa histórica de transformação de um estádio centenário de uma maneira única. E agora, finalmente, esta história poderá ser vista por um público maior".

O filme também conta com depoimentos de ex-jogador do clube, como Ademir da Guia, César Maluco, Oberdan Cattani, Marcos e Evair. Também retrata lembranças de torcedores e funcionários.

"O estádio foi se transformando junto com a cidade, o bairro e o futebol, mas se manteve sempre no mesmo local. Isso tornou a relação do torcedor palmeirense com seu estádio um caso muito especial. A história segue, o palco sagrado continua lá, adaptando-se às transformações de cada época. Esta não é a primeira transformação do estádio e, provavelmente, não será a última", disse o diretor.

SERVIÇO