Finais do Brasileiro Feminino terão transmissão ao vivo no Twitter

As semifinais e finais do Campeonato Brasileiro Feminino serão transmitidas ao vivo pelo Twitter. A ação faz parte de uma parceria entre a rede social, a CBF e o (@BRFeminino) perfil oficial da competição.

O perfil do Campeonato Brasileiro Feminino vai exibir as disputas entre Corinthians e Flamengo nos dias 8 e 15 de setembro. O confronto entre Avaí/Kindermann e Ferroviária, nos dias 7 e 14 de setembro, pelas semifinais, também marcam presença.

Neste final de semana temos os primeiros jogos das semifinais do #BrasileirãoFeminino e as duas partidas serão transmitidas no nosso Twitter! Quais times avançam para a final? pic.twitter.com/j5GfIejtAw — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) September 6, 2019

Segundo o Twitter, a parceria tem o objetivo gerar mais engajamento sobre futebol feminino. "O futebol é um dos temas mais comentados pelas pessoas que estão no Twitter - e não é acaso que os apaixonados pelo esporte ditam tendências e os assuntos que extrapolam a plataforma. Possibilitar que esses torcedores acompanhem tudo o que acontece em torno do campeonato (antes, durante e depois) com conteúdos exclusivos e de qualidade reforça o papel do Twitter de ser o lugar onde tudo acontece em tempo real", afirma Mariana Romeu, gerente de soluções de parcerias da rede social no Brasil.

Já para Manoel Flores, diretor de competições da CBF, as transmissões no Twitter ajudam a disseminar ainda mais o futebol feminino. "Essa parceria é fundamental para darmos ainda mais visibilidade para o Brasileiro Feminino A1, nessa fase tão decisiva da competição. Estamos muito felizes com os resultados alcançados junto com o Twitter", disse.