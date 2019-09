Final do Brasileirão Feminino A-2 não será no Mineirão devido a corrida de rua

São Paulo e Cruzeiro disputariam o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino da série A-2 no Mineirão neste domingo, às 14h. No entanto, a pedido da PM mineira, o local da disputa será alterado: o jogo acontecerá no Sesc Venda Nova, no mesmo dia e horário.

O Cruzeiro explicou em nota oficial a razão do pedido do órgão público: no mesmo dia será realizada uma corrida de rua promovida pelo rival, o Atlético-MG, que tem chegada prevista exatamente para as 14h.

Assim, a PM mineira enviou um ofício para o Cruzeiro solicitando a alteração no local da partida, e sugerindo também uma alteração na data ou no horário da partida para evitar encontros entre as torcidas rivais. Por questões de contrato com a Bandeirantes, emissora do torneio, o Cruzeiro preferiu manter a data e horário e mudar o local.

As jogadoras do Cruzeiro terão uma missão complicada diante do São Paulo: na ida, as jogadoras do tricolor paulista ganharam por 4 a 0 no Pacaembu, gols de Bruna, Yaya, Valéria e Cris. Para reverter, o Cruzeiro precisa vencer por mais de quatro gols de diferença. Se o time mineiro ganhar por quatro gols de diferença, o jogo irá para os pênaltis.