Final do Paulistão terá 'drive-in' só para a torcida do Corinthians

Mais uma vez, a torcida do Corinthians terá um espaço exclusivo para assistir a final do Campeonato Paulista. Os alvinegros poderão acompanhar a decisão dentro de seus carros, no "Transamérica Drive-In", em Alphaville.

O local poderá receber até 120 veículos e cada automóvel poderá transportar até quatro pessoas. Portanto, 480 torcedores do Corinthians poderão acompanhar a partida no mesmo lugar, respeitando o distanciamento. É esperado que a capacidade máxima do local seja preenchida. Isso porque, no primeiro jogo da final, realizado na última quarta-feira, os ingressos esgotaram.

Antes da bola rolar, a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel fará uma espécie de “esquenta”, para animar os torcedores. Os ingressos estão disponíveis no site Ticket360 e custam R$ 90 por carro. Os portões do local serão abertos duas horas e meia antes do início da partida.