Final do Paulistão terá transmissão em formato 'drive-in' para corintianos

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira, terá transmissão no formato "drive-in". Como bares e restaurantes de São Paulo fecham seus estabelecimentos às 17 horas e as partidas não podem ter público, os torcedores alvinegros poderão se reunir dentro de seus carros no "Drive-in Funfest FielZone".

A transmissão será na Alameda Tocantins, 234, em Alphaville, e os interessados terão que desembolsar R$ 80 por carro para acompanhar a partida. Vale lembrar, que o limite de pessoas por veículo é de quatro passageiros. Os ocupantes podem ver o clássico fora de seus automóveis, desde que permaneçam em um local previamente demarcado para respeitar o distanciamento social.

Para aumentar a sensação de imersão em um estádio, além do megatelão que exibirá o jogo, a escola de samba Gaviões da Fiel fará uma apresentação. O evento segue todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A partida terá início às 21h30 desta quarta-feira.