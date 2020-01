Firmino é batizado em igreja cristã com a presença do goleiro Alisson

Roberto Firmino foi batizado numa igreja cristã na última terça-feira. O jogador do Liverpool mergulhou em uma piscina e contou com a ajuda de Alisson, seu companheiro de equipe.

As imagens do batizado foram compartilhadas na rede social de Firmino. Além de Alisson, sua esposa e o cantor gospel Isaías Saad também estavam no local.

"Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Meu maior título é o teu amor Jesus! Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! Novo tempo", escreveu o jogador. Veja o vídeo do batizado:

Os jogadores entram em campo no domingo, às 13h30, para enfrentar o Manchester United. O jogo válido pelo Campeonato Inglês acontece no Anfield.