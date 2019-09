Fla, Palmeiras, Athletico: Clubes parabenizam atletas por convocação

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a convocação de 23 jogadores para os amistosos que a seleção brasileira fará contra Senegal e Nigéria, respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro, em Cingapura. Após a divulgação da lista, os clubes parabenizaram seus atletas nas redes sociais.

Foram sete atletas de times do Brasil convocados. O clube que mais se "prejudicou" foi o Flamengo, que terá o desfalque do atacante Gabigol e o zagueiro Rodrigo Caio. O rubro-negro publicou uma foto da dupla em sua conta oficial no Twitter.

Tite listou ainda o goleiro Santos, um dos destaques da campanha do título do Athletico-PR na Copa do Brasil. Nas redes, o clube divulgou um recado do jogador aos torcedores. "Fico feliz com essa convocação. Quero agradecer pelo apoio e o carinho. Essa convocação também é de vocês". disse.

O meio-campista Matheus Henrique e o atacante Everton, ambos do Grêmio, também estão na lista. A dupla aparece nas redes sociais mandando recados aos fãs. Assista:

Matheus Henrique, no momento em que soube da convocação para a #SeleçãoBrasileira

E agora quem fala sobre a convocação é nosso "veterano" em #SeleçãoBrasileira

O goleiro Weverton, do Palmeiras, e o lateral Daniel Alves, do São Paulo, foram os outros dois atletas que atuam no futebol brasileiro confirmados no grupo de convocados.

"Weverton, mais uma vez, foi chamado pela Seleção Brasileira para amistosos contra Senegal e Nigéria, em outubro. Voa, meu goleiro", escreveu o Palmeiras nas redes sociais.

CONVOCADO! Weverton, mais uma vez, foi chamado pela Seleção Brasileira para amistosos contra Senegal e Nigéria, em outubro. Voa, meu goleiro

"Seleção Brasileira convoca Antony e Dani Alves para amistosos da olímpica e principal", comentou o São Paulo.

Seleção Brasileira convoca Antony e Dani Alves para amistosos da olímpica e principal

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA:

Goleiros - Ederson (Manchester City), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras).

Laterais - Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid).

Zagueiros - Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo).

Meio-campistas - Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Philippe Coutinho (Bayern de Munique), Arthur (Barcelona), Matheus Henrique (Grêmio) e Lucas Paquetá (Milan).

Atacantes - Everton (Grêmio), Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Barbosa (Flamengo) e Gabriel Jesus (Manchester City).