Flamengo cria canal infantil no YouTube e faz sucesso entre as crianças

O Flamengo criou um canal infantil no YouTube com desenhos representando torcedores mirins. O "Flamiguinhos" conta com cinco episódios já publicados e 44,4 mil inscritos até o momento.

O vídeo com mais visualizações (77.366 mil) é um desenho animado com uma canção sobre o amor pelo Flamengo que ultrapassa gerações. "O episódio nos convida a viajar na história do clube mais querido do mundo. "Filha, quer saber?" é mais que uma música de amor pelo Mengão... É uma canção de ninar pequenos rubro-negros... É também uma homenagem a todos que nos fizeram Flamengo", diz a descrição.

Confira todos os vídeos do canal:

Flamiguinhos - Flamengo lá no fundo do peito

"O orgulho de ser Flamengo ultrapassa fronteiras. Não importa onde você nasceu, qual sua raça ou sua religião. No Brasil e no mundo, uma geração inteira canta orgulhosa seu amor pelo Fla. Vem cantar com a gente também, porque Flamengo lá no fundo do peito todo mundo é!"

Flamiguinhos - Alegria de ser rubro-negro

"Clássicos da arquibancada cantados pela criançada: nada melhor para celebrar nossas conquistas do que relembrar a força que vem da torcida e empurra nossos craques em campo. Conte com os Flamiguinhos... e cante com a gente!"

Flamiguinhos - Vai ter Mengo

"Dos quatro cantos do país, rumo ao Maracanã. Em dia de jogo, a torcida faz a diferença e mostra que "Isso aqui é Flamengo". Na arquibancada e nos gramados, uma única certeza: vai ter baile!"

Flamiguinhos e Dudu Nobre - Hino do Flamengo

"É na escola que aprendemos as primeiras lições da vida, como ler e escrever. Na escola dos Flamiguinhos tem um toque especial: aqui se aprende a cantar o Hino do Mengão.Se você também é um bom aluno, venha cantar com o tio Dudu Nobre e os Flamiguinhos!"