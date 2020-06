Flamengo distribui álcool em gel e máscaras em comunidades do Rio

O Flamengo realizou nesta segunda-feira a distribuição de álcool em gel e máscaras em quatro comunidades do Rio de Janeiro: Fallet, Fogueteiro, Beco União e Pereira, localizadas no centro da cidade carioca. O ação também contou com a entrega de cestas básicas para 200 pessoas.

"Duas coisas me marcaram muito aqui nessas comunidades: as pessoas buscando álcool em gel e máscaras do Flamengo, mesmo com a camisa de outros times do Rio. O clube está quebrando barreiras e paradigmas do esporte", disse Cacau Cotta, diretor de Relações Externas do clube.

O dirigente destacou também como um pequeno gesto do clube pode fazer a diferença. "O Flamengo está seguindo a sua raiz, sua origem como um clube popular. Vimos crianças com os olhos brilhando ao ganhar as máscaras do Arrascaeta e o álcool em gel do Fla. Um gesto tão pequeno de uma instituição como o Flamengo pode se tornar grandioso ao olhar dessas pessoas. Agradeço muito à Associação de moradores por todo o apoio que nos deram".

As máscaras foram doadas pelo jogador Arrascaeta e os frascos de álcool em gel do clube são produzidos em parceria com o LBBio (Laboratório Brasileiro de Biologia).