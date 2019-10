Flamengo divulga mensagens de torcedores antes de decisão contra o Grêmio

Flamengo e Grêmio medem forças nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para definir quem será o representante brasileiro na final da Libertadores. Antes da decisão, o time rubro-negro usou as redes sociais para divulgar mensagens de torcedores ao longo do dia.

Entre as publicações divulgadas pelo clube, aparece um grupo de 14 torcedores que viajaram mais de 2500 quilômetros de Araguatins, no Tocantins, para o Rio de Janeiro.

O vencedor do confronto vai enfrentar o River Plate, que eliminou o Boca Juniors, na partida marcada para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Veja onde assistir Flamengo x Grêmio.

Confira algumas das mensagens compartilhadas: