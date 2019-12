Flamengo é denunciado por permitir entrada de filhos dos jogadores em Lima

A entrada de filhos dos jogadores do Flamengo durante a premiação pela conquista da Libertadores no Estádio Monumental de Lima, no último dia 23, pode custar caro para os cofres do clube. A ação da equipe rubro-negra foi denunciada pela Conmebol por ser uma infração no regulamento do torneio.

Com base dos artigos 105 e 163 do Regulamento da Conmebol Libertadores 2019, a entidade abriu um processo disciplinar contra o Flamengo. A multa mínima é de US$ 15 mil, cerca de R$ 62 mil na cotação atual.

Notificado, o Flamengo tem até a próxima segunda-feira (9) para apresentar a sua defesa.

Confira o regulamento:

Art. 105

"Não se permitirá antes nem depois de nenhuma partida em nenhuma etapa do torneio a entrada no campo de jogo dos jogadores acompanhados por crianças, exceto para protocolo oficial de entrada de jogadores e outras ações que sejam organizadas diretamente pela Conmebol, crianças ou bebês, assim como mascotes institucionais. A vulnerabilidade desta obrigação implicará a imposição de sanções ao clube responsável pelos órgãos disciplinares da Conmebol, incluindo uma multa mínima de U$ 15.000

Art. 163

"a) Utilização de mascotes institucionais ou de patrocínio no campo de jogo e suas zonas periféricas. Será proibida a presença do "mascote" institucional dos clubes participantes ou de algum de seus patrocinadores no campo de jogo e suas zonas periféricas.

b) Não será permitido que os times entrem no campo de jogo acompanhados por crianças ou bebês, exceto para o protocolo oficial de entrada de jogadores e/ou outras ações organizadas diretamente pela Conmebol.

A infração destes parágrafos implicará ao clube responsável a imposição das seguintes sanções pelos órgãos disciplinares da Conmebol.

Por uma primeira infração: multa de US$ 15.000

Por uma segunda infração: multa de US$ 25.000

Por uma terceira ou subsequente infração: multa de pelo menos US$ 40.000"