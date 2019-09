Flamengo e Santos espalham girassóis no Maracanã para alertar sobre suicídio

Flamengo e Santos entram em campo neste sábado, no estádio do Maracanã, às 17h, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se em campo os times são rivais, fora dele os dois trabalham juntos em prol do "Setembro Amarelo", para alertar os torcedores sobre suicídio.

Participando da campanha "Na Direção da Vida - Depressão sem Tabu", os times vão espalhar girassóis pelo estádio do Maracanã. A ação vai contar com 66 crianças que acompanharão os jogadores durante o protocolo que antecede a partida entrará em campo segurando as flores.

Durante o Hino Nacional, as flores, que representam a campanha "Setembro Amarelo", serão entregues pelas crianças aos torcedores. Além disso, os times vão estampar a hashtag #DepressaoSemTabu nas camisas oficiais e vídeos com depoimentos reais de jovens que vivenciaram o problema serão exibido no telão.

Em confronto direto, o Flamengo entra em campo liderando o Campeonato Brasileiro com 39 pontos e encara o vice-líder Santos, que soma 37 na classificação geral da competição.