Flamengo foi o 4º melhor clube do mundo em 2019, segundo ranking da IFFHS 

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou nesta terça-feira o ranking dos melhores clubes do mundo em 2019. Uma curiosidade da lista é a presença do Flamengo na quarta colocação. O time carioca superou equipes como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique.

O Flamengo, que venceu o Campeonato Brasileiro, Libertadores e ainda chegou a decisão do Mundial de Clubes, aparece com o total de 275 pontos na lista, ficando atrás apenas do Liverpool (316), Barcelona (293) e Manchester City (284).

A lista divulgada desde 1991 utiliza os seguintes critérios para avaliação: quatro pontos por vitórias e dois por empates em competições nacionais do nível 1; três por vitória e 1,5 por empate no nível 2; dois por vitória e um por empate no nível 3; e um por vitória e 0,5 por empate no nível 4. Títulos internacionais também somam pontos e até mesmo chegar em decisões, caso do Flamengo na final do Mundial.

Veja a colocação dos clubes brasileiros no ranking da IFFHS:

4º - Flamengo

12º - Palmeiras

13º - Atlético-MG

15º - Grêmio

18º - Internacional

52º - Athletico Paranaense

60º - Corinthians

63º - Cruzeiro

87º - Fluminense

130º - Santos

155º - Botafogo

189º - São Paulo

208º - Bahia

275º - Fortaleza

290º - Goiás

290º - Vasco

385º - Chapecoense