Flamengo ganha álbum de figurinhas que recorda conquistas de 2019

A Editora Panini anunciou que irá lançar, no próximo sábado (23), o álbum de figurinhas “Orgulho de Ser Rubro-Negro”, que contará a trajetória do Flamengo, em 2019. A novidade faz parte da campanha #PaniniEmCasa, realizada em apoio ao isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O álbum contará com 250 cromos comuns, dentre eles, 50 cards diferenciados de momentos únicos da temporada 2019, como memes que marcaram as principais conquistas da equipe, e outras 200 figurinhas convencionais.

"Respeitamos o projeto gráfico inicial e, com isso, preservamos a unidade visual ao apresentar o novo produto, que se integra ao anterior e o complementa. Por ser um produto de uma temporada, conseguimos ser mais detalhistas com os protagonistas, todos os atletas que defenderam o manto sagrado em 2019, e, claro, o técnico Jorge Jesus", explica Vilson Manfrinati, responsável pelo futebol da Panini Brasil.

Os torcedores poderão relembrar a conquista da Flórida Cup e do Campeonato Carioca, ainda sob os comandos de Abel Braga, e do Campeonato Brasileiro e da tão sonhada Libertadores, já com o português Jorge Jesus. Além dos títulos profissionais, a Panini recordará as campanhas vitoriosas das equipes sub-17 e sub-20, que também conquistaram o Brasileirão em suas respectivas categorias.

Como consequência das conquistas de 2019, os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, conquistados em 2020, também serão destacados em uma página especial do álbum. O livro poderá ser adquirido em duas versões: de capa dura, por R$ 29,90, e de capa brochura, por R$ 9,90. O envelope com cinco figurinhas, mais um card especial, custará R$ 3,00 e estarão disponíveis por todo o Brasil.