Flamengo inova e lança linha oficial de tênis para os torcedores

O Flamengo lançou nesta terça-feira uma linha especial de tênis para os torcedores. O modelo fabricado pela Adidas e intitulado Grand Court Fla e traz além das cores do clube, personalizações como o logo CRF em alto relevo na língua do calçado, a inscrição "Nação" na palmilha e uma caixa colecionável em preto e vermelho.

O par custa R$ 349,99 e foi colocado à venda nesta terça-feira nas lojas oficiais do clube e também no site da marca esportiva. Os modelos são unissex e estão disponíveis do número 34 ao 44. Jogadores como Diego Alves, Rafinha, Filipe Luis e Diego já utilizaram o novo calçado.

O clube carioca tem investido no lançamento de linhas de roupas, para expandir ações além das camisas de jogo. A equipe tem ainda aos torcedores uma coleção com itens como camisetas, agasalhos e jaquetas.