Flamengo negocia com Glenda Kozlowski programa fixo em seu canal no youtube

O Flamengo negocia com a jornalista Glenda Kozlowski um programa fixo na FlaTV, canal oficial da equipe rubro-negra no Youtube. De acordo com informações do portal UOL, o clube pretende trazer rostos conhecidos, para expandir suas plataformas digitais.

As negociações entre ambas as partes teriam se intensificado há duas semanas, após a “Live do Mengão”, que foi apresentada por Glenda, torcedora assumida do Flamengo. Ainda não há acerto financeiro entre a jornalista e o clube.

Glenda construiu sua carreira ao longo de 23 anos à frente de programas esportivos da Rede Globo. Em 2019, deixou a emissora e foi contratada pelo SBT, para assumir o comando de uma reality de futebol chamado “Um Vida, Um Sonho”. No entanto, no último sábado, 27, a jornalista anunciou sua saída da atração.