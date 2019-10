Flamengo posta vídeo alertando torcedores para risco de ingressos falsos

O Flamengo alertou seus torcedores sobre a venda de ingressos falsos para o jogo desta noite contra o Grêmio, válido pelas semifinais da Copa Libertadores. Em seu twitter, o clube carioca publicou um vídeo em que aparecem ingressos falsificados vendidos por cambistas e os originais, válidos para a entrada na partida.

"Nação, cuidado! Há muitos ingressos falsos sendo vendidos. Não compre de cambista! Veja no vídeo a diferença de um ingresso original para um falso", escreveu o twitter oficial do clube.

Nação, cuidado! Há muitos ingressos falsos sendo vendidos. Não compre de cambista! Veja no vídeo a diferença de um ingresso original para um falso. #JogaremosJuntos pic.twitter.com/wPjQo2atxj — Flamengo (@Flamengo) October 23, 2019

Com os ingressos esgotados, falsificadores e cambistas têm se aproveitado da alta procura pelo público. Na internet, pessoas que passaram próximo à entrada do Maracanã dizem que as entradas comercializadas ilegalmente por cambistas têm chegado até a R$ 500. Originalmente o valor da entrada custava R$ 140.

Melhor coisa q podia acontecer amanha era o Flamengo pedir para a @PMERJ recolher os ingressos dos cambistas e vender na bilheteria pelo preco justo!!! Os caras estao pedindo 500 reais e isso é um absurdo — Gabriel Correia (@ccorreiagabriel) October 22, 2019

No site de compra e vendas Mercado Livre, também não é difícil de se encontrar pessoas vendendo ingressos. Os preços mais altos chegam até a R$ 2000.

Apesar da prática ser proibida no site, pois está na lista de produtos cuja venda é vetada, a poucas horas do início do jogo as ofertas continuavam na plataforma. Em seu Termos e Condições de Uso e respectivos anexos, o Mercado Livre cita proíbe explicitamente a "comercialização de entradas para espetáculos, shows, jogos esportivos, ingressos de cinema e outros eventos por valores acima de seus preços oficiais e/ ou por pontos de vendas não autorizados".