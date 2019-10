Flamengo vence e comemoração de Jorge Jesus viraliza nas redes sociais

O Flamengo sofreu com o Fortaleza nesta quarta-feira. Mas, depois de sair atrás no placar, o time rubro-negro conseguiu virar o jogo com os gols de Reinier e Gabigol e conquistar a viória por 2 a 1 na Arena Castelão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Além do bom resultado, que deixa o Flamengo isolado na liderança da competição com 61 pontos, quem fechou a partida com chave de ouro para os torcedores do time carioca foi o técnico Jorge Jesus. A comemoração do treinador após o tento de Gabigol viralizou nas redes sociais. Assista:

Confira a repercussão:

Se o Jorge Jesus tá feliz Eu tô feliz pic.twitter.com/fN1trt1KaF — Jota (@jotaplays) October 17, 2019

O QUE ESSE JORGE JESUS VIBRA COM O FLAMENGO É FORA DO NORMAL. ESTÁ A UM ABISMO DE DIFERENÇA DE QUALQUER TREINADOR DESTE SÉCULO — R. Aureliano (@rennanaureliano) October 17, 2019

jorge jesus feliz = o mundo inteiro feliz pic.twitter.com/6XRhwVg7ge — eduarda??? (@laurmorgdo) October 17, 2019

todo dia qnd eu acordo eu agradeço por ter jorge jesus no meu time ???? — lorena (@flxshnike) October 17, 2019

Jorge Jesus é tudo pra mim https://t.co/WF7xOXqApS — mare kuzgun widow (@marecomenta) October 17, 2019

o jorge jesus cara kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk todo bobo, amo ???? — sarinha tt novo ?? (@sarahs_0283) October 17, 2019

todo o jogo eu vou declarar meu amor pelo Jorge Jesus, simmmmmmm — balbino (@eyshiilabalbino) October 17, 2019

OLHA QUE COISA LINDA O JORGE JESUS E OS JOGADORES COMEMORANDO COM A TORCIDA ?? — [CRF] Adriane ?? (@drimagia) October 17, 2019

A comemoração do Jorge Jesus foi incrível! KKK — ???matt (@itsfischr) October 17, 2019

prestem atenção na comemoração do jorge jesus no segundo gol. esse cara virou flamenguista e parece que tem o dna rubro negro desde que nasceu. FODA — Indarinha (@indaracosta) October 17, 2019

Olha essa comemoração do Jorge Jesus!!! Eu amo esse homem — Matheus Cagliari (@matheuscagliari) October 17, 2019