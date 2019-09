Flamengo vence por 56 a 0 no Campeonato Carioca feminino e levanta debate

Um gol a cada um minuto e 36 segundos. Foi isso que o Flamengo/Marinha conseguiu na partida contra o Greminho, válida pelo Campeonato Carioca Feminino de futebol profissional. O jogo terminou com o placar de 56 a 0 para o time rubro-negro.

Aos dez minutos do primeiro tempo, o Flamengo já vencia por 6 a 0. O jogo seguiu com as rubro-negras fazendo gol de todas as formas possíveis, enquanto as jogadoras do Greminho mostravam-se cada vez mais desanimadas. Samhia, Karen, Flavia, Raiza, Rafaela Barros, Aryane, Lu Meirelles e Debora Sorriso fizeram os gols.

Com o resultado elástico, começaram debates nas redes sociais sobre a organização do torneio, que permite times semi-amadores competindo com os profissionais e sobre o quanto um jogo destes pode fazer mal à popularização da modalidade no Brasil. Também houveram críticas às jogadoras do Flamengo, por não terem "tirado o pé".

É muito triste que o futebol feminino em 2019 depois de tudo o que aconteceu tenha um campeonato organizado nesse nível e com aval da FERJ e da própria CBF. A questão que eu fiz na CBF e vou seguir fazendo, quem forma o conselho que aprova esse tipo de campeonato? https://t.co/F4ypW6My2m — Ana Thaís (@anathaismatos) September 28, 2019

Era MUITO óbvio que o campeonato seria nesse nível. Quando saíram as chaves tinha time que não tinha nem bola pra treinar. A questão de ter volume de campeonatos não quer dizer absolutamente nada pra modalidade. Por favor, gente, vamos levar isso a sério. — Ana Thaís (@anathaismatos) September 28, 2019

A forma como foi montado o Campeonato Carioca Feminino é bem triste. Os outros times não têm vantagens que competir com uma equipe profissional a nível do Flamengo. Fico muito chateada. Abre muita margem para umas pessoas totalmente desconexas falarem mal da modalidade. https://t.co/EyJC5f1MBA — Gabriela Nolasco (@gabinolasco) September 28, 2019

Parabéns aos envolvidos, provavelmente teremos 20 jogadoras desistindo de tentar uma carreira depois desse jogo . Não têm graça. — mistersatan (@mistersatann) September 28, 2019

Eu tenho a impressão q faz p dar errado! Pq não é possível achar q daria certo! N é atrativo p qm perde, p qm ganha mto menos p qm vê! Não sei em q mundo vivem! É ridículo! — Carla Índia Oliveira (@CarlaIndiaFF) September 28, 2019

Quem acha q esse tipo de goleada enaltece o Flamengo, saiba q só prejudica. Ao Flamengo, q não se prepara bem e ao time do Grêmio e FF como um todo, pq isso desestimula e mto a continuarem, conseguir patrocínio... — Subida Do Morro (@DoSubida) September 28, 2019

Sabe o q vai acontecer agora? Aquele cidadão médio que adora falar que futebol feminino é chato e aquele bla bla bla que a gente já conhece, vai usar esse recorte do péssimo campeonato carioca pra encher o saco. Em um momento tão especial no fut fem, é péssimo que isso aconteça https://t.co/8uS7KK7QEP — Rafael Alves (@rflalves) September 28, 2019

(+), não ficou de besteira, gastando tempo, como vemos em jogos de times gigantes x pequenos nos estaduais Brasil a fora por aí, isso sim é respeitar o adversário, jogando da mesma forma o tempo todo, sem tirar o pé — Sr. Boatswain (@_76Chico) September 28, 2019

Não vejo isso como uma coisa positiva. Campeonato mal organizado, times AMADORES disputando com PROFISSIONAIS. 56x0? Como isso pode beneficiar o desenvolvimento da modalidade? Inchar o campeonato não é incentivar. Mas pra FERJ e pra CBF tá tudo bem.#Flamengo #greminho https://t.co/BiiLljuw3l — Mateus Marinho (@MateusMarinho16) September 28, 2019

Quem conhece a realidade do futebol feminino, sabe que as meninas do #Greminho fazem isso por amor. Todo o meu respeito a elas. — TEM QUE MATAR! TEM QUE DAR É TIRO! (@ReinaldaAntonia) September 28, 2019

Seria a mesma coisa que juntasse um time de bairro , com aquele amigo mais gordinho , o que usa óculos , etc ... Pra enfrentar Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, etc. Ia acontecer o quê ? Isso aí ... — Alessandroᶜʳᶠ (@Alessan02089437) September 28, 2019

infelizmente a ferj fez algo que desvaloriza totalmente o futebol feminino, é pro cidadão que não tem familiridade com o futebol feminino olhar e pensar que é várzea mesmo... — don makaveli (@oguilhermeleite) September 28, 2019

"Ficamos felizes pelo placar. Fazer o Flamengo bater um recorde como esse é algo que nos deixa muito contente. O outro time era mais fraco, mas as meninas fizeram o papel delas. É uma competição. Foi uma atuação séria, sem menosprezar ninguém, e posso dizer que atingimos nosso objetivo", defendeu o técnico do Flamengo, Ricardo Abrantes.

"Ontem nós treinamos finalização durante a manhã inteira, e isso resultou em 56 gols. Estamos felizes demais com esse resultado pois nosso esforço valeu a pena", declarou Flávia, artilheira da partida com 14 gols, após o final do jogo.

Não foi o primeiro resultado elástico nesta edição do torneio. Na última rodada, o Vasco fez 19 a 0 no Bela Vista e o Fluminense anotou 23 a 0 no Rogi Mirim. O próprio Flamengo já havia feito 10 a 0 no Campo Grande e 13 a 0 no Barramanense. O torneio ainda está na fase de grupos e esta foi a terceira rodada de cinco nesta etapa.