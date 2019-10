Fla x CSA terá um minuto de silêncio em homenagem a torcedor que morreu

O Flamengo fará um minuto de silêncio antes da partida contra o CSA neste domingo, às 19h, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em memória de Diego Rodrigues, torcedor que faleceu na última quarta-feira, no Rio de Janeiro.

O torcedor rubro-negro, de Mogi Mirim, município da região leste de São Paulo, estava na cidade carioca para acompanhar a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio, que terminou com vitória do time de Jorge Jesus por 5 a 0, mas acabou falecendo antes da partida.

De acordo com os amigos de Diego, o torcedor passou mal na praia de Copacabana depois de comer camarão pela primeira vez, foi socorrido e acabou morrendo no hospital.

Em entrevista ao globoesporte.com, Paulo Arnizal, pai de Diego, comentou sobre a homenagem que o time carioca fará para seu filho. "A gente agradece o carinho. Ele está muito feliz com essa homenagem", disse.

O pai de Diego também mencionou que recebeu um convite do Flamengo para visitar o Rio de Janeiro. "Olha, eu disse que ainda é difícil. Só que era a paixão dele, então se um dia der certo, vou sim. Por ele. Vou em nome dele."