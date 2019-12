Flamenguistas doam sangue para garantir atestado e ver jogo do Mundial

A torcida do Flamengo movimentou as redes sociais com campanhas para doação de sangue antes da equipe entrar em campo para encarar o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira, às 14h30 (horário de Brasília). A ação não se trata apenas de ajudar as pessoas, mas também garantir um atestado em dia útil para conseguir ver a partida.

Como a partida acontece em pleno horário comercial, os torcedores publicaram imagens e mensagem na rede social Twitter para "avisar" sobre a doação de sangue. Pela lei, a ação garante abono de falta no trabalho.

"Indo ali doar sangue e garantir o meu atestado. Hoje é dia de Flamengo", escreveu um dos torcedores. "Se você for doar sangue você ganha o dia de folga para ver o jogo do Flamengo e ainda ajuda o pessoa. Vamos doar galera", avisou outro rubro-negro.

Em campo, o técnico Jorge Jesus testará o sucesso do Flamengo diante de outro time que ele próprio montou. Existe grande expectativa para que a equipe chegue à final e busque o bicampeonato após 38 anos. Caso se classifique, o time vai aguardar o vencedor do confronto entre Liverpool e Monterrey, que será realizado nesta quarta.

Confira a repercussão:

Indo ali doar sangue e garantir meu atestado#SRN ♠❤♠❤ ♠❤♠❤♠❤♠❤♠❤♠❤ hj é dia de @Flamengo pic.twitter.com/dcKdE4rRD5 — Gilleno Luciano (@gileno_tuc) December 17, 2019

Queria poder doar sangue, pra ajudar quem precisa e de quebra ganhar folga pra poder assistir o jogo do @Flamengo ... — Alym ❤ (@Alymoliver) December 17, 2019

Utilidade pública: Se vc for doar sangue amanhã vc ganha o dia de folga pra ver o jogo do Flamengo e ainda ajuda o pessoal vamo doar galera — Guilherme Kumamoto (@KUMAMOTO_CRF38) December 16, 2019

Hemorio amanhã estará em festa. O que tem de rubro-negro comentando que irá doar sangue para ganhar uma folguinha e assistir ao jogo do Flamengo no Mundial... Mata o serviço, mas pelo menos estarão fazendo uma boa ação. — Matheus Leal (@matheusleal1) December 16, 2019

gente kkkkkkk os torcedores do flamengo indo doar sangue pra pegar atestado e ver o jogo kkkkkkkkkkkkk = TUDO PRA MIM — raissinha (@raissalvs) December 17, 2019

A gente faz qualquer coisa pra ver o Flamengo. É só pedir. Doar sangue? Sim Doar alimentos? Sim Doar dinheiro? Sim Divulgar causas importantes? Sim Na verdade, a torcida é mais engajada que o próprio marketing do clube... — Carolina Castro (@CarolCariocaFla) December 17, 2019

Fila pra doar sangue e pegar atestado pra amanhã! pic.twitter.com/eqvqarhDdA — ᶜʳᶠ يوم فلامنجو (@oDiaDoFlamengo) December 16, 2019

Gente indo doar sangue só por interesse de poder vê o jogo do Flamengo ‍♂️ — @Correa (@correatomtom) December 17, 2019

Faltar trabalho ou doar sangue pra ver o jogo do #Flamengo ? kkk — Renan Lima (@RenanLi52528342) December 17, 2019

E meu tio que foi doar sangue pra pegar atestado e faltar no serviço pra assistir a estreia do Flamengo no Mundial KKKkkkkkk — Um Doido e meio (@PauloMa81809813) December 17, 2019