Flamenguistas 'invadem' perfil do Liverpool antes de decisão: 'Vem tranquilo'

A aguardada final entre Flamengo e Liverpool, 38 anos depois, foi confirmada nesta quarta-feira. O time inglês garantiu sua vaga na decisão do Mundial de Clubes ao derrotar o Monterrey por 2 a 1, em Doha, no Catar. Após o apito final, torcedores da equipe carioca "invadiram" as redes sociais do rival.

"Vem tranquilo, Liverpool", "isso aqui é Flamengo", "esqueçam o Mundial", "vem tranquilo e respeitando pra não passar o mesmo sufoco de hoje", "pode vir freguês", foram algumas das reações da torcida rubro-negra no Twitter do Liverpool.

O resultado do jogo desta quarta-feira confirmou a esperada final entre os favoritos da competição organizada pela Fifa. A decisão está marcada para às 14h30 de sábado. Na terça, o Flamengo vencera o Al Hilal por 3 a 1. Assim, as duas equipes vão reeditar a final de 1981, quando o time carioca, então liderado por Zico, surpreendeu o mundo ao aplicar 3 a 0 no favorito inglês e faturar o troféu.

Entre os dois favoritos, o Liverpool acabou sendo o time que mais sofreu em sua estreia. O técnico Jürgen Klopp surpreendeu ao escalar sua equipe com apenas quatro titulares. O motivo é o desgaste recente do Liverpool, que tem oito jogos no calendário somente em dezembro, por quatro competições diferentes, entre jogos decisivos, como aconteceu na Liga dos Campeões.

Confira a repercussão:

No sábado o Flamengo te espera. pic.twitter.com/iiZTwHzsoA — T (@Thiagozoka) December 18, 2019

VEM TRANQUILO — Reduto Rubro-Negro (@RDTRubroNegro) December 18, 2019

Vem Tranquilo ! pic.twitter.com/oyFKRXotDp — FlanaticoDF Bí Campeão da america (@Flanaticodf) December 18, 2019

vem tranquilo freguês — cristal (@onlyflwmengo) December 18, 2019