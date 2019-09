Flamenguistas tiram onda nas redes sociais após avanço na Libertadores

O Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira com a missão de garantir uma vaga na semifinal da Libertadores. E a equipe rubro-negra conseguiu. Após ficar no empate por 1 a 1 com o Internacional e ter garantido a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o time carioca avançou na competição.

Nas redes sociais, os flamenguistas não pouparam esforços para comemorar o resultado da partida. Antes mesmo do apito final, os torcedores já tiravam onda com publicações no Twitter. A própria página do clube entrou na comemoração.

Vale lembrar que a torcida do Flamengo tem motivos de sobra para comemorar, o time carioca não consegue chegar tão longe no torneio continental desde a edição de 1984. Nenhum dos jogadores do elenco comandado pelo técnico Jorge Jesus era nascido quando isso aconteceu, há 35 anos.

A outra semifinal da competição terá Boca Juniors e o vencedor do duelo entre River Plate, atual campeão, e Cerro Porteño, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Confira a festa da torcida do Flamengo na web:

Gabigol me fez passar raiva e felicidade kkkkkkkkkk nunca duvidei — super choque ? (@gustavodias23) August 29, 2019

A NAÇÃO CANTANDO ELIMINADO ELIMINADO KKKK — GABIGOL DA NAÇÃO (@da_gabigol) August 29, 2019

Agora posso respirar com um pouco de calma #INTxFLA pic.twitter.com/FYK4kLh6VB — Lorena Tarth (@LorenaTarth) August 29, 2019

UMA VEZ FLAMENGO SEMPRE FLAMENGO pic.twitter.com/bnOZZnMnEV — Flamengo ???? (@Flargmengo) August 29, 2019

FESTA NA FAVELAAAAAAA — J???i ??? (@jennicrff) August 29, 2019

MINHA MAIOR PAIXÃO, VAMOS FLAMENGO E ESSA TAÇA VAMOS CONQUISTAR!!!!!! — fb (@crfabio_) August 29, 2019

ih tererê sou FLAMENGO até morrer — Nathália França (@nathcrf) August 29, 2019

DEPOIS DE 35 ANOS.. PRIMEIRA VEZ QUE VEJO MEU TIME NUMA SEMIFINAL DA LIBERTADORES ?? EU TE AMO FLAMENGO??? — Índia (@yassimoes67) August 29, 2019

Não adianta fazer show, gol do Gabigol — Julia (@desouza_ju) August 29, 2019

FESTAAAAAAA NA FAVELAAAAAAAAAAAAAAA! — Arraxxcou???? (@luluSRN09) August 29, 2019

gabigol meu homem — arrobinha (@_arr0binha) August 29, 2019

É o gigante Flamengo atropelando mais um!!! ???? — ?? (@bellaleandro_) August 29, 2019

Vivi pra ver a torcida do Flamengo gritando olé na casa dos caras ???? — Pai Do Noah ??? (@JansenLeevi) August 29, 2019

Mano o Flamengo vai decidir uma vaga na final da libertadores no Maracanã....QUE ISSO — vinícius (@vinicius_tpires) August 29, 2019

" Torcer pelo Flamengo é tranquilo, não estressa. " - Rafaela, 23 anos. pic.twitter.com/IhyTB5sI9M — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) August 28, 2019

absolutamente NADA vai estragar minha semana te amo @flamengo — de arrascaeta (@peorochaa) August 29, 2019

Flamengo não é time, é seleção ?????? — Seu Lucas (@Luks_khosta) August 29, 2019