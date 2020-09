Fluminense anuncia Danilo Barcelos e revolta torcedores nas redes sociais

O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos na nesta terça-feira. O jogador que estava no Botafogo assinou contrato com a nova equipe até dezembro de 2020. A notícia gerou revolta por parte dos torcedores nas redes sociais.

Com a hashtag #DaniloBarcelosNão, torcedores publicaram mensagens destinadas ao clube. Alguns deles comprovaram o cancelamento do plano de sócio-torcedor por conta da contratação.

"Infelizmente vocês só aprendem doendo no bolso. Vergonha", escreveu um torcedor. "O Fluminense não pode contratar o terceiro lateral do Botafogo, que foi desprezado pela torcida do Vasco, só pq o nosso reserva é um "não-jogador", ressaltou outro internauta.

Em nota, o Fluminense afirmou que Danilo se destaca "pela sua ótima bola parada e boa chegada a frente". O jogador foi revelado pelo América-MG e também passou por times como Atlético-MG, Sport e Vasco.

Confira a repercussão:

a torcida a tarde inteira: #DaniloBarcelosNão a noite: https://t.co/0KBoArwp70 — Bia Paes Leme (@biapaesleme_) August 31, 2020

Pelo amor de Deus, o Danilo Barcelos não, na moral mesmo, a torcida não merece isso. São 3 laterais péssimos, e juntando todos os salários facilmente poderia fechar com 1 melhor. #DaniloBarcelosNão — Vianaᶠᶠᶜ - 10/46 (@JuniorFFC21) August 31, 2020

Pelo amor de Deus, o Danilo Barcelos não, na moral mesmo, a torcida não merece isso. São 3 laterais péssimos, e juntando todos os salários facilmente poderia fechar com 1 melhor. #DaniloBarcelosNão — Vianaᶠᶠᶜ - 10/46 (@JuniorFFC21) August 31, 2020

Eu tento defender o @oflumedomina mas ele nao deixa. ‍♂️#DaniloBarcelosNao — AGUIAR ( ) (@JMarcosFFC) August 31, 2020

Que coisa horrorosa. Esse balcão de negócios do Uram com o @oflumedomina já deixou de ter uma classificação que podemos nominar aqui. #DaniloBarcelosNao — Frederico Peres★★★★ (@fredperesFlu) August 31, 2020

@oflumedomina Exigimos uma nota oficial como tanto gosta de fazer!! Acabamos de emprestar o Marlon. Por que contratar o Danilo Barcelos?#DaniloBarcelosNao — AGUIAR ( ) (@JMarcosFFC) August 31, 2020