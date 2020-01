Fluminense anuncia Egídio com ligação para Justin Bieber e 'Piscinha, amor'

O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Egídio nesta sexta-feira simulando uma ligação para Justin Bieber ao som da música "Piscinha, amor". O jogador assinou contrato com o clube até dezembro de 2021.

As imagens de Egídio ligando para o cantor canadense foi publicado nas redes sociais do clube carioca e divertiu os internautas. "Alô, Justin Bieber! O novo reforço do Fluzão tem um recado pra você!", escreveu.

O vídeo brinca com a música que viralizou em 2017 e o fato do cantor ter usado a camisa 6 do palmeiras durante uma apresentação no Allianz Parque. Assista:

Alô, @justinbieber! O novo reforço do Fluzão tem um recado pra você! pic.twitter.com/RmwHOY9Dsb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 17, 2020

"Estou muito feliz de ter vindo para o Fluminense. Esse elenco vai lutar muito e me sinto muito lisonjeado de fazer parte desse grupo. A minha expectativa é ser campeão. Eu vim para ganhar e vou me doar ao máximo para colocar meu nome na história desse clube tão vitorioso que é o Fluminense", disse o jogador, que também já vestiu as camisas do Goiás, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.