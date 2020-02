Fogo amigo: Boca x River feminino tem 'voadora' em colega do próprio time

A grande rivalidade entre Boca Juniors e River Plate na Argentina sempre produziu partidas emocionantes e lances duros, mas na última sexta-feira houve uma jogada que extrapolou o que se espera deste clássico. O encontro entre os times femininos dos dois clubes, uma atleta do River Plate saltou para acertar a bola com os pés e acabou por atingir a própria companheira.

A jogadora Mereles tentou encostar na bola e foi com tanta vontade no lance que durante o salto, acertou tanto a adversária Ojeda como foi com o pé em cheio na companheira a Morcillo. Pela imprudência na disputa de bola, a atleta do River Plate levou o cartão amarelo.

Na partida, o Boca Juniors levou a melhor, ao vencer por 2 a 0, gols marcados por Clarisa Huber e Carolina Troncoso. O jogo foi válido pelo torneio amistoso Copa Pedrera e foi disputado na cidade de Villa Mercedes, na região central da Argentina.