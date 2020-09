Fogo amigo: Twitter do Peñarol critica diretoria por demitir Forlán

O perfil oficial do Peñarol no Twitter criticou a própria diretoria na noite desta terça-feira. O motivo do ataque foi a decisão do clube de demitir o técnico Diego Forlán, contratado no início do ano como uma grande novidade para a temporada. Pouco depois a postagem foi apagada e dirigentes uruguaios afirmaram que vão abrir uma investigação interna para descobrir como a fase foi publicada.

Na mensagem, o perfil do Peñarol escreveu: "Nos perdoe, Diego Forlán. Nossos dirigentes não te merecem". O ex-atacante e ídolo da seleção uruguaia dirigiu o time somente por 11 jogos. Foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. A última partida dele foi a derrota no domingo por 2 a 0 para o Montevideo Wanderers, válido pelo campeonato local.

Segundo a imprensa uruguaia, a diretoria do Peñarol ainda não identificou quem foi o autor da mensagem no Twitter. Uma hipótese é que a conta tenha sido invadida. O clube cogita até mesmo levar o caso para ser apurado pela polícia especializada em crimes digitais.