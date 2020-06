Foi gol? Jogo entre Aston Villa e Sheffield United é marcado por polêmica

O Campeonato Inglês retornou nesta quarta-feira com a partida entre Aston Villa e Sheffield United no estádio Villa Park, sem a presença de público devido à pandemia do novo coronavírus. O jogo, que terminou em um empate sem gols, gerou uma polêmica ainda no primeiro tempo por falha do VAR (árbitro de vídeo).

Aos 41 minutos da primeira etapa, imagens mostram que o goleiro Nyland, do Aston Villa, acabou falhando ao tentar fazer uma defesa e entrou com a bola no gol. No entando, o chip que detecta quando a bola ultrapassa a linha do gol não funcionou e o VAR também não validou o tento. O lance acabou virando piada nas redes sociais.

Lance bizarro em Sheffield United x Aston Villa na volta da Premier League. Mesmo com VAR e a tecnologia para saber se a bola ultrapassou a linha, conseguiram não dar esse gol para o Sheffield. https://t.co/uXrSXmcilE— Matheus Miller ᶜʳᵛᵍ (@dimiller20) June 17, 2020

"O Sheffield United fez um gol e o jogo segue zero a zero. Futebol tá com regra nova e eu não sei?", comentou um dos internautas. "A bola claramente ter entrou", reagiu outro.

A outra partida válida pelo Campeonato Inglês é disputada entre Arsenal e Manchester City no Etihad Stadium.