Fora da folia? Neymar não vai comemorar o carnaval no Brasil

Durante os últimos anos, Neymar marcou presença no Brasil durante as festas de carnaval. Desta vez, o jogador está escalado para a partida entre Paris Saint-Germain e Bordeaux, no domingo, em Paris, e ficará fora da folia.

O craque do Paris Saint-Germain tem um histórico de comemorações durante o carnaval no Brasil. No ano passado, ele estava se recuperando de uma lesão no quinto metatarso do pé direito quando participou das festas na Bahia.

O jogador ainda virou motivo de polêmica em 2019 após ser visto beijando a cantora Anitta no mesmo camarote em que estava a ex-namorada Bruna Marquezine.

Nesta semana, Neymar reclamou publicamente da forma como o Paris Saint-Germain lidou com sua última lesão e o retirou de quatro partidas.