Fora de seleção da década da Portuguesa, Edno reclama: 'Esqueceram de mim'

O meia Edno, da Portuguesa, criticou neste domingo a seleção dos principais destaques da década divulgada pelas redes sociais do clube. Atualmente no Brasiliense (DF), o jogador de 36 anos comentou na publicação e escreveu que merecia estar presente na seleção ideal dos últimos dez anos. A escolha dos nomes foi feita por enquetes organizadas por membros do acervo da Portuguesa.

"Esqueceram de mim! Já não estou entendendo nada? Mais sucesso, Lusa! Espero que volte pro lugar onde te deixei antes de sair da Série A", escreveu Edno. A Portuguesa escolheu a seleção da década com os seguintes jogadores: Weverton; Rogério, Valdomiro e Domingos; Luís Ricardo, Bruno Henrique, Marco Antônio e Marcelo Cordeiro; Diogo, Bruno Mineiro e Gilberto. O técnico escolhido foi Jorginho.

Edno teve várias passagens pela Portuguesa, a última delas em 2015 e a de maior destaque em 2011, quando integrou o time campeão brasileiro da Série B. A equipe ganhou até o apelido de "Barcelusa" na época. Desde o ano passado o jogador está no Brasiliense e se prepara agora para disputar o campeonato do Distrito Federal.