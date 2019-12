Após elogiar novo técnico do Santos, Hulk se envolve em polêmica com namorada

Hulk, atacante do Shangai SIPG, da China, teve seu nome bastante veiculado nos últimos tempos. O brasileiro expressou sua opinião sobre o novo técnico do Santos, o português Jesualdo Ferreira, e também tomou conta das manchetes por estar namorando a sobrinha de sua ex-mulher.

Sobre Jesualdo, com quem Hulk trabalhou em 2008 e 2010 no Porto, o atleta disse que, além de treinador, ele também é um professor e também disse que gostou muito de trabalhar com ele. Juntos, os dois conquistaram o Campeonato Português da temporada 2008/2009 e também a Taça de Portugal.

Por outro lado, fora dos campos, Hulk se envolveu em uma polêmica. O atacante estaria namorando a sobrinha de sua ex-esposa, segundo colunista. Em agosto deste ano, o brasileiro se separou de Iran Ângelo de Souza após 12 anos juntos. De acordo a fonte, o casal está junto desde outubro e a moça se chama Camila.