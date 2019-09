Forlán nega ter dito frase que jornal atribuiu a ele sobre Cristiano Ronaldo

Diego Forlán utilizou as redes sociais para desmentir o jornal inglês DailyMirror, que teria lhe atribuído uma frase na qual dava a entender que Cristiano Ronaldo seria narcisista e passaria o dia todo se olhando no espelho enquanto jogavam no Manchester United.

"Lamentavelmente me vejo obrigado a esclarecer que nunca disse o que alguns meios de comunicação mencionam sobre Cristiano Ronaldo. Tenho um respeito absoluto por todos os companheiros e rivais com quem tive a sorte de jogar", escreveu o ex-meiocampista uruguaio.

Forlán jogou junto com Cristiano Ronaldo no Manchester United, na temporada 2003-04, a primeira do português no clube. Em sua autobiografia o uruguaio elogia CR7, a quem define como uma pessoa boa e tranquila, além de um jogador extraordinário.

Lamentablemente me veo obligado a aclarar que nunca dije lo que algunos medios mencionan sobre Cristiano Ronaldo. Tengo un respeto absoluto por todos los compañeros y rivales con los que he tenido la suerte de jugar. Les dejo la nota completa: https://t.co/mhD4i0ibcs pic.twitter.com/b3FKP68NTh — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 20, 2019

Além do comentário não-feito sobre o atacante, o ex-atleta também contou a história de quando o técnico Alex Ferguson e o meia David Beckham quase chegaram às vias de fato no vestiário do clube.