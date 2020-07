Fórmula 1 brinca com vídeo de Neymar: 'É candidato para uma vaga?'

O perfil oficial da Fórmula 1 no Twitter brincou nesta quinta-feira com um vídeo do atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain. O jogador publicou no TikTok imagens em que simulava a pilotagem de um carro de corrida. Por isso, a categoria republicou o material nas redes sociais e deixou a pergunta: "O Neymar é candidato para alguma vaga em 2021?".

No material, Neymar aparece sentado no chão, entre dois amigos que estão acomodados em cadeiras. O camisa 10 faz com a boca a imitação do barulho de um carro e simula uma troca de marchas, enquanto as outras pessoas ao lado também participam da movimentação. Neymar tem como principal relação com a Fórmula 1 a amizade com o hexacampeão mundial Lewis Hamilton. Os dois já se encontaram em vários eventos sociais.

Nos comentários, os internautas demonstraram não aprovar a sugestão da Fórmula 1. A maior parte dos recados foi escrita em inglês, com críticas ao jogador e até memes das simulações de falta feitas pelo camisa 10.