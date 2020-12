Fórmula 1 posta vídeo de Mick Schumacher bebê 'no volante' ao lado do pai

Mick Schumacher estreará na Fórmula 1 em 2021 como um dos pilotos da Haas. Mas a trajetória dele atrás do volante vem desde muito antes disso, ou mesmo dele começar na F-2. Como não poderia deixar de ser de um filho do heptacampeão Michael Schumacher.

No mesmo dia do anúncio, a Fórmula 1 aproveitou para resgatar um vídeo antigo de Mick, ainda bebê, sendo colocado atrás do volante de um kart pelo pai, de brincadeira. Na sequência, ele aparece nos braços do pai assistindo a uma corrida.

"O bebê Mick Schumacher pegou pela primeira vez no volante com seu pai Michael, quando tinha apenas um ano de idade", disse o perfil da Fórmula 1 nas redes sociais. Confira o vídeo.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020