Fortaleza anuncia patrocínio da FreeCô para o jogo contra o Corinthians

A camisa do Fortaleza vai estampar a marca FreeCô, primeiro bloqueador de odores do Brasil durante o jogo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube fechou acordo para exibir o logo da empresa na manga esquerda da camisa dos jogadores.

De acordo com a empresa, o patrocínio visa estreitar o relacionamento com o público do Nordeste. "No intuito de inovar e reforçar-nos como referência para o mercado, buscamos a oportunidade de unir nossas forças com o esporte, uma vez que a pandemia impactou fortemente esse setor e muitos patrocinadores precisaram repensar suas estratégias”, comenta Rafael Nasser, sócio-fundador da marca FreeCô.

A partida entre as equipes será disputada na Arena Corinthians, às 21h30. O jogo terá transmissão pela Rede Globo, além da SporTV e no Pay Per View.

Vale lembrar que o time cearense ocupa a 16ª posição na tabela e buscar encerrar o tabu de dois anos sem vencer um time paulista pelo Campeonato Brasileiro.